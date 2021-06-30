البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري بذكرى ٣٠ يونيو

قدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وجاء في نص البيان الصادر اليوم، تهنئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري كافة بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة، التي ثار فيها المصريون لكرامتهم وهويتهم ضد حكم الظلامية والإرهاب.

وتابع، وإذ نرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم يتفقد المعدات المستخدمة في المشروع القومي "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، يزداد يقيننا في دأب أجهزة الدولة المصرية على تحسين حياة المواطن وتوفير الكرامة الإنسانية والعيش الكريم لكل أبناء الوطن اتساقًا مع مطالب الشعب التي نادى بها في ثورته.

واختتم البيان، نصلي أن يحفظ الله مصر شعبًا وقيادة، ويسدد خطى أجهزتها الرشيدة في طريق التقدم والازدهار.