تهنئة للرئيس السيسي من وزير القوي العاملة بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو...

هنأ محمد سعفان وزير القوى العاملة ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال الوزير في تهنئته للرئيس : "يسعدني أن أهنئ فخامتكم باسم عمال مصر ، بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، الثورة التي جاءت من شعب عظيم لتنقذ مصر من براثن الجماعة الإرهابية، ليستعيد الشعب المصري وطنه من جديد".

وأضاف: إن مواقفكم الجادة والشجاعة للعمل على تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية والاستقرار في كافة المجالات يترسخ يوما بعد يوم بالنمو والرخاء وتوفير حياة كريمة لكل مواطن ، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو ستظل رمزًا لانتصار وتلاحم الشعب والجيش في استعادة الأمجاد والكرامة الإنسانية.

وأكد الوزير أن مصر استطاعت خلال 8 سنوات من العطاء تحقيق إنجازات غير مسبوقة على جميع الأصعدة، واستعادت مكانتها الدولية والإقليمية ودورها في أمن واستقرار المنطقة، في ظل قيادتكم الحكيمة، وكانت الإشادات الدولية خير دليل على ذلك حتى في ظل الظروف الصعبة التي مر بها العالم في ظل جائحة كورونا.