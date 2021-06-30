/638217/لاعب-الزمالك-رفضت-عرضا-من-الأهلي-بسبب-جمهور-الفارس-الأبيض

أكد والتر هودج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه رفض عرضا من النادي الأهلي مقابل الانتقال لصفوف القلعة الحمراء لأنه زملكاوي ويعشق الفارس الأبيض وجماهيرة.

وكشف هشام قطب المدرب العام للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك عن أسباب تتويج فريق كرة السلة بلقب الدوري مشددا أن هذا تم عن جدراة واستحقاق ، ويرصد دوت الخليج أبرز التصريحات.

وأكد هشام قطب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن الإصرار على المكسب والروح العالية للاعبين وثقتهم الكاملة في إمكانياتهم الفنية والبدنية كانت أهم أسباب تتويج الأبيض بلقب دوري السوبر.

تصريحات مثيرة من مدرب الطائرة في الزمالك

وأوضح أن فريق السلة يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وجهازا فنيا قديرا بقيادة الإسباني أجوستي بوش الذي استطاع أن يجهز اللاعبين نفسيا بشكل جيد قبل اللقاء الفاصل لحسم لقب البطولة.

وأشار مدرب طائرة الزمالك إلى أن الاتحاد السكندري من أقوى فرق السلة في مصر ويمتلك لاعبين وجهازا فنيا متميزا إلا أن العصبية والتسرع تسببا في هزيمة الفريق أمام الزمالك الذي كان أكثر ثباتا وهدوء في اللقاء النهائي.

على جانب أخر أعرب سيف عابد لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، عن سعادته بتتويج فريق السلة بلقب دوري السوبر بعد فوزه على الاتحاد السكندري في اللقاء النهائي للبطولة.

لاعب الزمالك يكشف لحظات التتويج بدوري السلة

وكشف عابد خلال تصريحات للموقع الرسمي: "الزمالك تميز بالأداء الرجولي منذ أول مواجهة في المواجهات الخمس لحسم اللقب".

وتابع لاعب السلة: "تتويج الزمالك بلقب أبطال أندية إفريقيا ساهم في ارتفاع معنويات الفريق قبل خوض نهائي دوري السوبر وكان أحد أهم أسباب الفوز باللقب".

واستكمل :" الزمالك استطاع أن يتفوق على الاتحاد في الروح العالية والتعاون داخل الملعب على الرغم من امتلاك الفريق السكندري قائمة مدججة بالنجوم".

لاعبو الزمالك يهنئون الفريق بالسلة

وقدم اللاعب التهنئة للجهاز الفني بقيادة الإسباني أجوستي واللاعبين متمنيا لهم دوام التوفيق في المنافسات المقبلة.

وفاز فريق السلة على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 84-80 في نهائي دوري السوبر بنظام Best of 5، باللقاء الذي أقيم الإثنين الماضي على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.

وحصد الزمالك اللقب الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

ويقود الفريق فنيا أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.