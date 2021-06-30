في بيان رسمي.. ليفربول يعلن رحيل «كاباك»

نشر الفريق الإنجليزي ليفربول اليوم الأربعاء، على حسابه الرسمي، بيان رسمي يعلن فيه رحيل الدولي التركي أوزان كاباك، مدافع الفريق، وفي المقابل وجه كاباك رسالة دعم وشكر لكل من لعب بجانبه في النادي وفي بداية مسيرته مع ليفربول.

ويستعرض دوت الخليج بيان ليفربول الرسمي، ورسالة التركي أوزون كاباك بعد الإعلان عن رحيله.

بيان ليفربول

"قدم اوزان كاباك وداعيته لنادي ليفربول. سيُغادر كاباك ليفربول بشكل نهائي اليوم بعد إنتهاء فترة إعارته من شالكه04

"كاباك لعب 13 مباراة منذ إنضمامه وساعد الفريق على تأمين المركز الرابع

"الجميع في النادي يشكره على خدماته ويتمنى له الموفقية بالمستقبل".

رسالة أوزان كاباك

"أود ان اُقدم شُكري لدعمكم منذ لحظة وصولي. اؤمن بأن الخبرة التي حصلت عليها خلال هذه الفترة مع النادي مهمة للغاية

"لقد تعلمت الكثير من مدربي يورغن كلوب وزملائي وكنت فخورًا بكوني جزءًا من هذه العائلة. سأتذكر دومًا أيامي هنا. لن تسيروا لوحدكم ابدًا".

أوزان كاباك مع ليفربول

وشارك كاباك صاحب الواحد والعشرين عام في 13 مباراة مع نادي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه على سبيل الإعارة، قادم من نادي شالكة الألماني.

جدير بالذكر أن نادي شالكه الألماني هبط للدرجة الثانية بالدوري الألماني بعد 33 عاما.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

حقق محمد صلاح العديد من الألقاب الفردية والبطولات الجماعية منها حصد لقب أفضل لاعب بإفريقيا ، وهدف الموسم الإنجليزي بالإضافة لهداف الدوري الإنجليزي حتى أصبح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال برصيد 28 هدف.

وحصد محمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب الوطني جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، المُقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بعد منافسة شرسة مع لاعبي البريميرليج.

ورفض نادي ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب تواجد الفرعون المصري محمد صلاح مع منتخب مصر الأولمبي، خاصة وأن مشاركة اللاعب في طوكيو لن تجعله يتواجد في فترة إعداد الموسم المقبل 2021-2022.