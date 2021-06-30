محمود القط مساعدًا لرئيس حزب حماة الوطن وأمين التدريب والتثقيف بالحزب 

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أصدر رئيس حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي، اليوم قرارًا بتعيين النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس الحزب، أمينا للتدريب و التثقيف.

دوت الخليج يرصد تعيين النائب محمود القط مساعد رئيس حزب حماة الوطن

مساعد رئيس حزب حماة الوطن

و قد كان النائب محمود القط يشغل منصب أمين الشباب في الحزب منذ عام ٢٠١٦ و تم اختياره امينا للتدريب و التثقيف نظرا لمهاراته و خبراته التدريبية و شهاداته المحلية و الدولية في تدريب المدربين و التوعية و مهارات الاتصال و نشاطه في الدورات التدريبية.

محمود القط.. كادر التنسيقية المتميز

النائب محمود القط، هو أحد الكوادر الشبابية التى تزخر بهم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وله العديد من الآراء والاسهامات الفكرية المميزة، كما أن له حضور بارز فى مجلس الشيوخ، والدور الخدمي فى الدائرة.

كما يشغل النائب محمود القط، منصب أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ويولى أهتمام بالغ بهذا الملف، حيث أشار فى أحاديث متكررة إلى ضرورة العمل على استحداث وسائل جديدة للترويج للآثار المصرية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأيضًا يسعى النائب محمود القط، وبشكل منتظم إلى التوجيه بشأن أهمية العمال فى عملية التنمية، حيث أكد فى وقت سابق، أن أحد أسباب نمو و ازدهار العديد من الدول العربية و الافريقية، و ليس مصر فقط، فمصر من الدول المصنفة بأنها دولة مصدرة للعمال لما يتمتع به العامل المصري من الاحترافية و القوة و الأمانة.

وللنائب محمود القط، دور خدمي مميز، فهو وفقًا لما تم رصده فإنه يقوم وبشكل دؤوب على مراعاة الأسر الأكثر احتياجًا، كما يولى اهتمام بالغ بالملفات الخارجية.