/638221/كارتيرون-متهم-بالهروب-من-مسئولياته-مع-الزمالك-تفاصيل

سادت حالة من الغضب، ووجه الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك بعد إتهامه من قبل بعض الصفحات الجماهيرية بالهروب من مسئولياته وعدم إلقاء محاضرات فنية على اللاعبين قبل المباريات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما نفى كارتيرون هذا الأمر تمام وكشف على أنه يدرس الفرق المنافسة جيدا التى تلاقى الزمالك، ثم يقوم بإلقاء محاضرة فنية على اللاعبين يشرح خلالها نقاط القوة والضعف التى يتمتع بها بكل منافس يذكر أن الزمالك يستعد بقوة لمواجهة غزل المحلة بالجولة رقم ٢٨ من مسابقة الدورى العام يوم الأثنين المقبل.

ويستكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، وذلك ضمن استعدادت الفريق الأبيض لمواجهة فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري العام، ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، يوم الإثنين الموافق 5 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساء.

لجدير بالذكر أن حقق الزمالك فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من منافسات الموسم الحالي لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف اللقاء الوحيد بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء، ليفوز الفارس الأبيض على المقاصة بهدف نظيف في المواجهة التي أقيمت في تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب الجيش بالسويس.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته المقبلة أمام فريق غزل المحلة، التى ستجمع بين الفريقين يوم 5 يوليو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة، لاستمرار مشوار الحفاظ على صدارة الدورى الممتاز، الذى يسعى لتحقيق لقبه هذا الموسم، وذلك فى ظل المنافسة مع الأهلى الذى يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة، إلا أن الأحمر خاض 19 مباراة فقط، أى بفارق 8 مباريات عن الأبيض.

كرة السلة

وتوج الزمالك بدوري السوبر بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.