الأهلي يعلن التعاون مع «لاليجا» لدعم مستقبل كرة القدم من خلال التعليم

/638225/الاهلي-يعلن-التعاون-مع-لاليجا-لدعم-مستقبل-كرة-القدم-من-خلال-التعليم

أعلن النادي الأهلي عن التعاون مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لاليجا”، وذلك من خلال القسم التعليمي للرابطة، لإطلاق دورة ضمن برنامج ماجستير إدارة الأعمال “MBA”، ومن المقرر أن تنطلق الدورة في العاصمة الإسبانية مدريد مطلع شهر نوفمبر المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقد وقع اختيار رابطة الدوري الإسباني “لاليجا”، مع النادي الاهلي علي التعاون معه في ماجستير إدارة الأعمال “MBA”، بصفته أحد أكبر أندية كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة الإفريقية.

يركز برنامج رابطة الدوري الإسباني “ماجستير إدارة الأعمال لاليجا على إعداد الأشخاص الذين يرغبون في قيادة التغيير في صناعة الرياضة والترفيه، من خلال مشاركة كبار المتخصصين في هذا المجال.

والاستناد إلى دراسات الحالة من “لاليجا” وأنديتها الـ42 في دوري الدرجتين الأولى والثانية، وكذلك من الألعاب الرياضية الأخرى وأصحاب المصلحة في مجالات الترفيه والتكنولوجيا والبيئة الرقمية، باستخدام منهجيات متطورة مباشرة مع تقنيات التشغيل الخاصة وآلياتها الفعالة.

ويتضمن برنامج التدريب الداخلي مجموعة من المميزات للمشاركين، من بينها الرحلات الميدانية الدولية إلى نيويورك وميامي، إلى جانب جلسات عملية مع مديرين من أفضل الأندية والمنظمات في جميع أنحاء العالم، مثل: النادي الأهلي في منطقة الشرق الأوسط، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإيطالي، والدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.

وخلال الدورة، سيتم إجراء دراسة حالة عن النادي الأهلي، بعنوان: من الريادة الإقليمية إلى المكانة الدولية رحلة نادي القرن الإفريقي مع أكبر قاعدة جماهيرية.

وقال جوزيه مويا، مدير في مدرسة “لاليجا” للأعمال شراكتنا مع النادي الأهلي تهدف إلى تقديم عقليات جديدة لعالم كرة القدم، حيث إن هدفنا في هذا البرنامج هو المساعدة في إضفاء الطابع الاحترافي على صناعة الرياضة على مستوى العالم، والمساعدة في جذب مواهب محترفي اليوم والغد، في مدرسة “لاليجا” للأعمال،

كلما زاد عدد الأشخاص المؤهلين دوليا والمتنوعين الذين يعملون في هذه الصناعة، كانت كرة القدم في جاهزية أفضل للنمو.

يحتوي البرنامج على 6 وحدات كاملة للدراسة، مع مراعاة الإدارة في صناعة الرياضة، والتسويق الجديد، والانتشار الرقمي والتكنولوجي، ووسائل الإعلام والترفيه، والأحداث الرياضية الكبرى، والابتكار وريادة الأعمال، في حين أن كل دورة مبنية على القيم والأهداف نفسها، فإن المتحدثين متنوعون، وسيتعلم الطلاب من خبراء معينين لكل بلد، بالإضافة إلى 20 ساعة من التدريس من معلمي.

وقال خوان فوينتيس مندوب “لاليجا” في مصر: “مهمتنا من التواجد في القاهرة هي تعزيز التعاون الاستراتيجي مثل هذا، وإن علاقتنا مع النادي الأهلي قوية منذ البداية، ونتطلع إلى التعاون في مشاريع أكبر في المستقبل القريب”.

وأضاف مويا:”سواء كانوا يعملون بالفعل في كرة القدم أو كانوا جددا بالكامل في هذا المجال، فإننا نقدم للمشاركين دورات لم تكن متاحة سابق، ويمكن أن نساعد الناس على التعامل مع كرة القدم بعقلية تجارية جديدة”.