مساء الجمعة.. قطع المياه عن 4 مناطق فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً لقيامها بالأعمال المدنية بمحطة مياه التبين والذى يستلزم تخفيض الضغوط بالتوسع الفرنساوى بالمحطة، الأمر الذى يترتب عليه قطع المياه عن مناطق: "امتداد 15 مايو - سجن 15 مايو - مدينة الأبطال - المثلث بحلوان".





وأوضحت الشركة فى بيان صحفى، أن انقطاع المياه اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 2 / 7 / 2021 حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى السبت الموافق 3/ 7 / 2021. وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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