رئيس جامعة بنى سويف: مكافآت لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، فى جلسته رقم 198 على صرف مكافأة لجميع العاملين بالجامعة، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والإدرايين، بحد أدنى 800 جنيه، نظرا لجهودهم المبذولة فى أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى بصورة ممتازة بجميع الكليات، وخروجها بالشكل اللائق وبمناسبة عيد الأضحى المبارك.





وأوضح رئيس الجامعة، أن قرار صرف المكافأة جرى اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة، وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزا لهم على بذل مزيد من الجهد فى العام الدراسى الجديد، بما يعود بالنفع على خدمة العملية التعليمية، وسير العمل بالجامعة والارتقاء به.

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