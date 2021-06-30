وزيرة الثقافة الليبية: مصر هى الدولة الأقرب إلى قلب الشعب الليبى

جدة - نرمين السيد - وأضافت أكور فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر هى الدولة الأقرب إلى قلب الشعب الليبى، مؤكدة مشاركة بلادها فى الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب التى تقام فى ظل ظروف استثنائية بسبب ما يشهده العالم من جائحة كورونا.

وأكدت وزيرة الثقافة الليبية أنها التقت على هامش افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب 52، بنظيرتها المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى الفترة القادمة.

وتابعت أن اللقاء شهد مناقشة تفعيل عدد من مذكرات التفاهم الثقافية والفنية المشتركة بين البلدين لدعم التعاون بين البلدين، منوهة أنه سيتم تنظيم عدد من الأسابيع الثقافية الليبية فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشارت وزيرة الثقافة الليبية إلى مشاركة دولتها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 52 بـ 900 عنوان مختلف من خلال جناحى المشاركة الرسمى والفرعى، مؤكدة مشاركة جميع دور النشر الليبية شمالاً وجنوباً.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، افتتح اليوم، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تحت شعار "فى القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وعدد من الوزراء.

كما حضر الافتتاح "مايا جويكوفيتش"، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجى عتمان وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.

