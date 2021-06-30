الأرصاد الجوية .. صور للأقمار الصناعية تشير لعاصفة ترابية قادمة من السودان تؤثر على جنوب مصر

كشفت أخر صور الأقمار الصناعية وجود عاصفة ترابية فى الشمال الشرقى السودانى والتي من المحتمل أن تؤثر على مناطق من جنوب البلاد.

عاصفة ترابية

وأشارت هيئة الأرصاد، أنه من المحتمل أن تؤثر هذه العاصفة على "حلايب - شلاتين - بحيرة ناصر - أبو سمبل" بنشاط للرياح تكون مثيره للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفه وقد تقل معها الرؤيه الافقيه لأقل من 1000 متر .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة بأغلب الأنحاء حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3: 4 درجات

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

العاصفة الترابية العاصفة الترابية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس ، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.