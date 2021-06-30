تعرف علي تنسيق الصنايع نظام ٥ سنوات ٢٠٢١ بالمحافظات 

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تشهد مدارس الفنية الثانوية نظام ٥ سنوات إقبالا كبيرًا هذا العام بسبب مزايا العمل التي يحصل عليها الطلاب عقب تخرجهم، مع إمكانية الالتحاق بكليات الهندسة بالنسبة لطلاب المتفوقين.

دوت الخليج

تنسيق المدارس الفنية نظام ٥ سنوات

تقوم كل محافظة باعلان نتيجة تنسيق الثانوي الثانوي العام بها و المدارس الدبلومات الفنية نظام ٥ سنوات وفق الاماكن المتاحة و الشاغرة في كل محافظة.

تعلن مديريات التربية و التعليم درجات القبول في مدارس الثانوي نظام ٥ سنوات علي موقعها الإلكتروني بعد اعتماد نتيجة تنسيق المرحلة الثانوية من المحافظ.

امتحانات الدبلومات ٢٠٢١

ومن ناحية أخري، قال نائب الوزير الدكتور محمد مجاهد، إن 642 ألف و122 طالب طالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، أدوا اليوم الامتحان فى عدد (139) مادة امتحانية (132 مادة فترة أولى – 7 مواد فترة ثانية)، داخل 2845 لجنة للامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2020.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتفقد الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية و هاشم علي جامع نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، حيث تفقدوا (لجنة بدر الابتدائية بالجيزة)، كما تم الاطمئنان على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، ومتابعة توفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، بوجود بعض المخالفات تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي من مذكرات والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واستدعاء الشئون القانونية لإعمال شئونها حيال تلك الحالات.

يذكر أن امتحانات الدور الأول للدبلومات، تشهد إجراء الامتحانات في عدد (1431) مادة امتحانية يتم أداؤها في (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب (816948)، بمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.