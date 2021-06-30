/638239/عمرو-درويش-ينتقد-هيئة-التأمين-الصحى-بتغيير-عدد-من-قيادات-الكوادر-الطبية-بالقليوبية-صور-وفيديو

انتقد النائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء ، قيام هيئة التأمين الصحى بتغيير عدد من قيادات الكوادر الطبية بمحافظة القليوبية . و قال خلال عرضه لطلب احاطة حول مستشفيات التامين الصحي بالمحافظة ، : " تعظيم سلام لما رأيته من تضحيات الاطقم الطبية في مواجهة كورونا ، و لكن ما رأيته من تغيير قيادات طية جانبه التوفيق ، فكيف نقوم بتغيير أطباء كرمتهم النقابة و التأمين الصحى ".

عمرو درويش ينتقد هيئة التأمين الصحى

و أضاف " درويش ": ما حدث في مستشفى التأمين الصحى ببنها خطأ و سقطة كانت نتيجتها معناة المواطن اشد المعاناة ىف التظامين الصحى ، ما كان يعرض على القيادة السياسة من مسؤولي التامين الصحى عرض غير امين ". و طالب " درويش " بالتراجع في هذه القرارات . و علق الدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التامين الصحى قائلا : " تغيير القيادات الطبية حدث في عدد من المحافظات بلغ 10 مستشفيات و اصبح كل مديرى الافرع شباب من 40 الى 50 سنة لأننا متمسكين بتمكين الشباب، و هناك بعض الإمكان الساخنة التي يجب ان يكون التغيير فيها تدريجى".

و ردا على اخراج بعض الحالات من الرعاية المركزة بالمستشفى أضاف "ضاحى" : " هناك حالات لم تكن تستحق البقاء في الرعاية المركزة كام انه لم يكن هناك عناية نظيفة لاى مريض غير كورونا و لم يكن هناك مسار واضح لمريض كورونا منفصل عن مسار المريض العادى ، كما اتضح لنا ان المدير و 2 من مساعديه متهمين ىف قضية اهدار مال عام و هم قيد التحقيق امام النيابة الان ". و تابع : " كام ان مدير مستشفى التامين لاصحى و مديرة الفرع قرروا اتخاذ قرار بتغيير المنظور الطبي للمستشفى بالنسبة لرعاية الأطفال و نحن كتأمين صحى ليس لا الحق في ذلك الا بعد الرجوع للوزارة ".

و قال ان هناك واقعة تخص اكتشاف وجود سيدة من العاملين في المستشفى تحضر الاجتماعات و ترتدى الزى الطبي و تعمل داخل الرعاية المركزة و تدعى انها تابعة للوزارة و عندما تذهب لوزارة الصحة تدعى انا تابعة للتاظمين الصحى و استوقفناها و ابلغنا الشرطة و هذا سبب تغيير طاقم إدارة المستشفى ".

و طالب النائب احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية الدكترو محمد ضاحى باستقبال نواب المحافظة في مكتبه و حل مشكلات المستشفيات بها .