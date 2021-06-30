أمانى ألبرت: 30 يونيو انطلاقة الجمهورية الجديدة ونقلة من المستحيل للممكن

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة أمانى ألبرت، المستشار الإعلامى لجامعة بنى سويف، ووكيل كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث، أن 30 يونيو انطلاقة نحو الجمهورية الجديدة، صنعت نقلة من المستحيل إلى الممكن، فما كنا نراه قبلا أمر مستحيل، أصبح الآن ممكنا، بفضل إرادة الشعب وتحت مظلة قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأضافت ألبرت، خلال حديثها فى التغطية الخاصة بذكرى الانتصار على شاشة قناة "القاهرة" أنها ذكرى لانتصار الإرادة الشعبية المصرية، وهى الطريق للجمهورية الجديدة، فهناك مشروعات قومية عظيمة يتم إنجازها على كافة المستويات، والجهود تتضافر معا لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، فقد نجحت مصر فى تسويق سمعتها وإدارة صورتها لتصنع لنفسها علامة وطنية متميزة بين دول العالم، مستفيدة من ميزاتها التنافسية وإمكانياتها ودورها الرائد فى المنطقة. كما قالت ألبرت، أن هناك اهتماما كبيرا بنشر المعلومات الصحيحة ومحاربة الشائعات وحروب الجيل الرابع، وأن هناك تحركات فعلية على أرض الواقع لإنجاز مشروعات قومية عملاقة. وأكدت أن انطلاقة الجمهورية الجديدة لا تتوقف فقط على التشييد والبناء، ولكن هى الجمهورية الجديدة فى محاربة الفساد، وتنفيذ القانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

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