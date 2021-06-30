رئيس الطائفة الإنجيلية ناعيا القس محروس حبيب: قدم حياة مليئة بالعطاء

جدة - نرمين السيد - نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، القس محروس حبيب، الراعى الإكرامى للكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، الذى انتقل إلى المجد صباح اليوم الأربعاء.





وقدم القس محروس حبيب حياة مليئة بالعطاء والأمانة، متفانيا فى خدمة الكنيسة، بقلب راع محب ومخلص لأبنائه. ويتقدم الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بخالص العزاء لجميع أفراد الأسرة وشعب الكنيسة، ونصلى ليمنح الرب العزاء لكل محبيه.

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