مايا مرسى عن قرار الرئيس السيسى لعلاج الضمور العضلى: أحيا الأمل فى القلوب

جدة - نرمين السيد - وكتبت مرسى عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك": شكرا سيادة الرئيس.. الأم التى استغاثت لتعالج ابنها أو بنتها خوفا عليهم من مرض ضمور العضلى، لا تتوقع أن 3 مليون دولار هو ثمن العلاج.. ولكن إذا طلب منها أن تبادل حياتها مكان ابنها أو بنتها لأقدمت أن تعطيهم ما يتبقى من عمرها ليعيشوا.. فالحياة لا تقدر بثمن بالنسبة للأم، كم من أم أسعدها قرارك سيادة الرئيس، أحييت الأمل فى القلوب، المستقبل والحياة والصحة رغبة كل أم لأولادها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن أن الدولة ستتحمل تكاليف علاج مرضى الضمور العضلى بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والتبرعات لصالح صندوق تحيا مصر.

وقال الرئيس خلال تفقده اليوم الأربعاء، اصطفاف المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة فى مبادرة حياة كريمة، إن هناك وسائل للكشف المبكر عن مرض الضمور العضلى ويمكن علاجه، مشيرا إلى أن تكلفته تصل 3 ملايين دولار للطفل الواحد.

ولفت الرئيس السيسى إلى أنه علم من المسؤولين فى وزارة الصحة أفضل فترة علاج لمرض الضمور العضلى هو من عمر 6 أشهر إلى سنة.