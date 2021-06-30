مايا مرسى: رسالة شكر للرئيس السيسي على تكفل الدولة بعلاج مرضى الضمور العضلى

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وجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قراره الخاص بعلاج الضمور العضلى على نفقة الدولة.
وقالت مايا مرسي عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك": "شكرا سيادة الرئيس، الأم التى استغاثت لتعالج ابنها وابنتها خوفا عليهم من مرض ضمور العضلي.. لا تتوقع أن 3 ملايين دولار هو ثمن العلاج.. ولكن اذا طلب منها ان تبادل حياتها مكان ابنها او بنتها لاقدمت ان تعطيهم ما يتبقى من عمرها ليعيشوا …. فالحياة لا تقدر بثمن بالنسبة الأم . كم من أم أسعدها قرارك سيادة الرئيس … احييت الأمل في القلوب … المستقبل والحياة والصحة رغبة كل ام لاولادها
كانت قد طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منظمات المجتمع المدني بالمشاركة والمساهمة في هذا المشروع من خلال صندوق حياة كريمة فى ضوء تكلفة علاج الطفل الواحد التى تبلغ 3 ملايين دولار وبالتالى فعلاج 10 أطفال تبلغ تكلفته 450 مليون جنيه مصرى.
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