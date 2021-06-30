مصدر أمني لـ دوت الخليج: حسن راتب طالب اصطحاب «عباية وسبحة» عند القبض عليه فى قضية الاتجار بالآثار

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فى قضية الآثار الكبري، قررت محكمة الاستئناف، منذ قليل، بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، ومنعه مؤقتًا من التصرف في أمواله الشخصية، سواء كانت أموالًا نقدية أو سائلة، أو منقولة أو أسهمًا أو سندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك.

دوت الخليج يرصد فى التقرير التالى تفاصيل قضية الأثار الكبرى

وجاء قرار المحكمة بمنع رجل الأعمال حسن راتب من التصرف في أمواله العقارية الشخصية به بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر.

خلافات مادية

وكشفت جهات التحقيق عن وجود خلافات مادية بين حسن راتب وعلاء حسانين قبل القبض عليهم، حيث اتضح في التحقيقات مقاضاة علاء حسانين لحسن راتب بشيكات بنكية، ووجود مشاكل مادية بينهما جراء تمويل رجل الأعمال حسن راتب البرلماني السابق علاء حسانين وعصابته للتنقيب عن الآثار.

لا أعرف شىء

وفي التحقيقات أنكر المتهم حسن راتب معرفته بهم، قائلا: «لا أعلم شيئًا عن هذه العمليات، ولا أعطي أموالا لأحد». وعن علاقته بالمتهم الأول علاء حسانين، كشف عن أنه تعرف عليه فى إحدى جلسات الذكر وحب الرسول الكريم.

وألقت أجهزة الأمن القبض على حسن راتب، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع البرلمانى السابق علاء حسانين، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين فى عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار.

جدد قاضي المعارضات تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب 15 يوما علي ذمة التحقيقات اتهامه بقضية التنقيب عن الآثار.

عبر الفيديو كونفراس

وكان تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب عبر الفيديو كونفراس من سجن 15 مايو.

ووفقًا لجهات التحقيق، حققت النيابة العامة، مع المتهم، والذي حضر مرتديًا الجلباب وبيده السبحة وسط حراسة مشددة، حيث استمرت التحقيقات أكثر من 10 ساعات، وأنكر المتهم اشتراكه بالتمويل في تجارة الآثار مع البرلماني السابق المحبوس علاء حسانين.

ونجحت الأجهزة الأمنية أمس الأول الاثنين، القبض على رجل الأعمال حسن راتب لاتهامه بتمويل البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين، بقضية“الآثار الكبرى”.

ويرصد في "الإنفوجراف"، التالي أهم ما ورد في تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، مع متهمو قضية الآثار الكبرى وهم رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت وشقيقه عن الدين حسانين، في تكوين عصابة للإتجار في الآثار.

يرصد دوت الخليج/ فى الأنفوجراف التالى أهم ما ورد فى التحقيقات

الاتهامات

اتهامات حسن راتب :هي التنقيب عن الآثار، تمويل التنقيب عن الآثار، والتجارة بها وتهريبها وإتلافها، فى إطار غسيل الأموال.

اتهامات علاء حسانين: الشهير بنائب الجن والعفاريت: زعامة عصابة للإتجار في الآثار.

اتهامات عز الدين حسانين: التجهيز لعمليات التنقيب وتقاضي عمولة عن الأثار المستخرجة بمعرفته وترتيبه.

قررت النيابة بحبس المتهمين الثلاثة 15 يوميا على ذمة التحقيقات.

وقال مصدر أمنى في تصريح خاص لـ « دوت الخليج »، أن قوة توجهت إلى منزل حسن راتب لتنفيذ قرار النيابة بالضبط والإحضار، وطلب مهلة زمنية لترتيب أموره وجرت مناقشات مع أشخاص من مكتبه وطلب تجهيز جلباب أبيض وعباءة وسبحة.

أحداث القضية

بدأت تفاصيل القضية بإلقاء الأجهزة الأمنية، يوم الخميس الموافق 24 يونيو، القبض على النائب البرلماني السابق علاء حسانين، لاتهامه بالاتجار والتنقيب عن الآثار، وأفادت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن النائب البرلماني تزعم عصابة للتنقيب عن الآثار بعدة محافظات بالجمهورية، والاتجار في القطع المستخرجة من باطن الأرض.

ضبط 201 قطعة أثرية

ووجدت أجهزة الأمن بحوزة المتهمين على 201 قطعة أثرية، تمت إحالتها إلى لجان فنية لفحصها بوزارة الآثار، وبعد التحقيق معه وعرضه على قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرر تجديد حبسه وآخرين في التنقيب عن الآثار 15 يوماً.

وكانت معلومات وردت لقطاع أمن القاهرة عن عصابة بنهب ثروات الوطن والاتجار بالآثار واعتزام تهريب القطع الأثرية خارج البلاد بالمخالفة للقانون.

التنقيب في القاهرة والجيزة

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، عن قيام المتهمين بالتنقيب في عدة محافظات، من بينها القاهرة والجيزة وتجميع القطع الأثرية داخل أحد المخازن؛ تمهيدًا لبيعها وتهريبها خارج البلاد وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث مكبرة لكشف الملابسات وملاحقة المتهمين وجرى ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

وبعرضهم على النيابة العامة، قررت بضبط وإحضار المتهمين في الواقعة وإعداد مأمورية أمنية داهمت أوكار المتهمين، وعثرت على كمية كبيرة من القطع الأثرية تقدر بنحو 201 قطعة.

ضبط حسن راتب

وفي تطور جديد في القضية نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في وقت سابق القبض على رجل الأعمال حسن راتب، وذلك تنفيذاً لقرار ضبط وإحضار صادر عن النيابة العامة.