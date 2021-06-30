كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك استعداداً لمواجهة غزل المحلة

/638247/كارتيرون-يعقد-جلسة-مع-لاعبي-الزمالك-استعدادا-لمواجهة-غزل-المحلة

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل مران الزمالك:

وقدم كارتيرون التهنئة للاعبين بالفوز على مصر المقاصة في اللقاء الماضي، مطالبا إياهم بالتركيز الشديد في لقاء غزل المحلة المقبل من أجل تحقيق الفوز، ومواصلة سلسلة الانتصارات.

وأكد كارتيرون للاعبين أنه يثق في قدراتهم الفنية للحفاظ على صدارة الدوري، والتتويج باللقب.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

الجدير بالذكر أن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، كان قد منح لاعبي الفريق الأبيض راحة سلبية أمس الثلاثاء، وذلك عقب انتهاء مباراة الفريق أمام فريق مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

استطاع فريق الزمالك التغلب على نظيره فريق مصر المقاصة بهدف دون رد، وأحرز هدف المباراة أحمد سيد زيزو لاعب جناح الزمالك في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة عن طريق إحرازه لركلة الجزاء التي احتسبها الحكم للفارس الأبيض، كما تمكن فريق الزمالك من إقصاء فريق مصر المقاصة من بطولة كأس مصر، حيث استطاع الفارس الأبيض تحقيق الفوز في مباراة الفريقين في دور الـ 8 من بطولة كأس مصر.

تمكن فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، الحفاظ على صداراة الدوري، حيث يحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، من ضمن 27 مباراة خاضها الفريق الأبيض في بطولة الدوري الممتاز، وحقق فريق الزمالك الفوز في 18 مباراة، بينما تعادل في 7 لقاءات، وخسر في مبارتيين فقط.

واستطاع لاعبي الفارس الأبيض من تسجيل 48 هدف في بطولة الدوري الممتاز، بينما استقبلت شباكه 27 هدف، بينما توقف رصيد فريق مصر المقاصة في بطولة الدوري عند 36 نقطة، حيث خاض فريق مصر المقاصة 26 مباراة في بطولة الدوري العام، ليحتل المركز السابع في بطولة الدوري العام.

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