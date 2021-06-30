/638252/لاعب-منتخب-الشباب-يجري-عملية-جراحية-اليوم-بعد-كسر-عظام-وجهه-في-كأس-العرب

خضع اليوم عبد الرحمن رشدان لاعب المنتخب الوطني للشباب لعملية جراحية لتثبيت عظمة الوجه، وأجرى الجراحة الدكتور حسام حسني، وكان اللاعب قد أصيب أمس بكسر في إحدى عظام الوجه خلال مباراة فريقه أمام طاجيكستان التي انتهت بفوز مصر 3-0 وتأهلها للدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب للشباب.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وأكد الدكتور هاجد هاني طبيب المنتخب أن حالة اللاعب مطمئنة بعد نجاح العملية ، ولم يتحدد بعد موعد عودته إلى الملاعب .

سجل الهدف اللاعب أحمد شريف في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، من تمريرة رائعة من زميله "إيشو"، داخل منطقة الجزاء، استقبلها اللاعب بتسديدة أرضية رائعة سكنت شباك حارس طاجيكستان.

وسجل أحمد حواش الهدف الثاني مع الدقيقة 36، من عرضية رائعة من الجبهة اليسرى، ليستقبلها اللاعب برأسية قوية في مرمى طاجيكستان.

فاز منتخب مصر للشباب مواليد 2003 على نظيره الموريتانى بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى جمعهما اليوم باستاد القاهرة، فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة كأس العرب التى تقام فى مصر، لتتصدر مصر قمة المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على النيجر 2 / 0 ، وعلى الجزائر بهدف دون رد.

تقام بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا في القاهرة، ويقوم بتنظيم البطولة الاتحاد العربي لكرة القدم، وبدأت البطولة يوم 20 يونيو وتنتهي يوم 6 يوليو المقبل. الجدير بالذكر أن منتخب مصر تصدر مجموعنه برصيد 9 نقاط ، حيث حقق الفوز على منتخب النيجر، بالإضافة إلى الفوز في مباراة منتخب الجزائر، ومنتخب موريتانيا، بينما احتل منتخب طاجيكستان المركز الثاني ضمن منافسات دور المجموعات في المجموعة الثانية

وتصدر منتخب مصر مجموعته بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بعد الفوز في افتتاحية البطولة على النيجر، ثم الجزائر في المباراة الثانية، قبل فوزه السبت على منتخب موريتانيا.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمي : أحمد نادر السيد

الدفاع : عبد الرحمن صميدة – محمد عبد النبي – طارق أمين و ماجد عبد الرحمن

الوسط :خالد عوض – عبد الرحمن أبو حمده – أحمد حواش – يوسف محمد – إيشو

الهجوم : أحمد ذكى شريف.

يذكر أن منتخب المغرب تأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب تحت 20عام، وذلك بعد تصدره للمجموعة الثانية، برصيد 9 نقاط، حيث حقق منتخب المغرب الفوز في جميع مبارياته في دور المجموعات من البطولة.