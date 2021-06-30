/638246/النائب-أحمد-الشيشيني-ثورة-30-يونيو-عظيمة-وصححت-مسار-25-يناير

قال النائب أحمد الشيشيني عن محافظة البحيرة، قال إن 30 يونيو ثورة عظيمة ولها ثمار هائلة نشعر بها حتى الآن، وأنها تفوق في بعض المكتسبات ثورة يناير المجيدة، وأن الشعب المصري شعر بأن جماعة الإخوان غير الوطنية قد سرقت منهم ثورة يناير.

استعادة القوة

وتابع الشيشيني، في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، إن الشعب صحح المسار في ثورة الـ 30 من يونيو، وأن مصر حاليا عادت قوتها في ظل حكم القائد العظيم الرئيس عبدالفاتح السيسي، وأن المستقبل يحمل الأفضل لمصر.

مصر ورئيسها

واختتم أن الشعب المصري يستحق الأفضل، وأن مصر قوية بجيشها الوطني ورئيسها الزعيم المخلص عبدالفتاح السيسي، مشيدا بجهود موقع دوت الخليج في استطلاع رأي النواب خلال ذكرى ثورة الـ 30 من يونيو.

رئيس النواب

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو.

وجاء في البرقية: "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يطيب لى أن أهديكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن نواب الشعب أخلص التهانى وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الفريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية، ففى ظلام اليأس يولد الأمل".

وقال رئيس مجلس النواب: "فى الثلاثين من يونيو ملك الشعب إرادته وتحطمت على أسوار حصونه قيوده، وسطع فجر يوم جديد عمت فيه الفرحة ربوع مصر، وعلت أصوات البهجة فى كل الميادين إلا ثُلة ممن صموا آذانهم وضلوا الطريق".

وتابع: "وفى الثلاثين من يونيو خرجت الملايين تتصدى لجماعة أرادت الهيمنة والتمكين لأنصارها من مفاصل الدولة بإعلان غير دستورى، خرجت الملايين لتبنى وطناً وتصحح مساراً، وهتفت ضد من أرادوا استلاب هوية الوطن والنيل من متانة نسيجه".

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي: "كنتم - يا سيادة الرئيس- الأمل الباقى لشعب مصر الأبى صاحب الثورة ومفجرها، فكان صغوكم لصوته وكانت استجابتكم لإرادته، فحميتم مصر من الفتن لنبدأ صفحة جديدة نبذر فيها الأمن، ونحصد فيها الرخاء".

واختتم رئيس مجلس النواب، برقيته: "حفظكم الله وأيديكم بنصر من عنده ليعلو البناء ويرفٌل شعب مصر فى ثياب العزة والمنعة، وسوف يرى الله عملنا، ويوفق مقصدنا".