/638256/ضبط-203-عملة-أثرية-تعود-للعصور-المصرية-القديمة-قبل-تهريباها-بمطار-القاهرة

نجحت الوحدة الأثرية بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع شرطة تأمين الركاب بالميناء القاهرة الجوي، اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021، في ضبط 203 عملات أثرية ترجع لحقب مختلفة من العصور المصرية القديمة ومنها اليونانية والرومانية والبيزنطية، كانت بحوزة أحد الركاب.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل ضبط 203 عملات أثرية بمطار القاهرة

تفاصيل الواقعة

وأوضح رئيس الادارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية حمدي همام ، انه فور ابلاغ الوحدة الأثرية، تم تشكيل لجنه من الاثرين المختصين برئاسة د.شيرين رمضان "مدير الوحدة الأثرية بمبني الركاب رقم 3"، والتي بدورها قامت بفحص المضبوطات واعداد تقرير فني، مؤكدة علي ان عملية الفحص والمعاينة أكدت أثرية العملات وأنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

روماني ويوناني

وأوضحت هناء المشهور مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، أن العملات عبارة عن مجموعة من العملات الأجنبية والمصرية والعربية تضم 36 عملة من العصر اليوناني، و 58 عملة من العصر الروماني و عملة من العصر البيزنطي و 108 عملات مختلفة الاشكال والاحجام و لكنها مطموسة المعالم لأنها مغطاه بطبقات من الصدا وعوامل القدم.

حسن راتب

وفى سياق كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات لـ« دوت الخليج»، تفاصيل التحقيقات التي جرت أمس الثلاثاء 29 يونيو 2021، مع رجل الأعمال حسن راتب.