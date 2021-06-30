جدة - نرمين السيد - وتضمن الفيديو مشاهد لمنشآت القاعدة الجديدة التى تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط. ووفق الفيديو ستستضيف القاعدة البحرية مناورات قادر 2021، حيث تتوافق منشآتها مع كود القواعد البحرية العالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المتحدث العسكرى ينشر فيديو عن قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.