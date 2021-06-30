الآثار: ضبط 203 عملات أثرية بمطار القاهرة الدولى

جدة - نرمين السيد - تمكنت الوحدة الأثرية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، بالتعاون مع شرطة تأمين الركاب بميناء القاهرة الجوى، من ضبط 203 عملات أثرية ترجع لحقب مختلفة من العصور المصرية القديمة ومنها اليونانية والرومانية والبيزنطية، كانت بحوزة أحد الركاب.





وقال حمدى همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، فى تصريح له اليوم، إنه فور إبلاغ الوحدة الأثرية، تم تشكيل لجنة من الأثريين المتخصصين برئاسة الدكتورة شيرين رمضان "مدير الوحدة الأثرية بمبنى الركاب رقم 3"، والتى بدورها قامت بفحص المضبوطات وإعداد تقرير فنى، وأكدت أثرية العملات وأنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الشأن. ومن جانبها، أوضحت هناء المشهور مدير عام مركز الوحدات االأثرية بمطار القاهرة، أن العملات عبارة عن مجموعة من العملات الأجنبية والمصرية والعربية تضم 36 عملة من العصر اليونانى، و58 عملة من العصر الرومانى وعملة من العصر البيزنطى و108 عملات مختلفة الأشكال والأحجام ولكنها مطموسة المعالم لأنها مغطاة بطبقات من الصدأ وعوامل القدم.

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