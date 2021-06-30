بروتوكول تعاون لتوصيل مياه لـ 21 أسرة بقرى أبيس بالإسكندرية

ووقع المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتورة نادية عبد الغنى رئيس مجلس إدارة إنرويل الإسكندرية شرق عن عام 2021/2020، بروتوكول تعاون بين الشركة والنادى، لتوصيل الوصلات المنزلية لـ 21 أسرة من الأسر الأشد احتياجا بقرى أبيس، يتحمل تكلفتها نادى إنرويل.
وقال المهندس أحمد جابر، إن إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة، أجرت أبحاث ميدانية لاختيار الأسر الأكثر احتياجا، لتحقيق مفهوم التنمية والاستفادة من البروتوكول فى دعم تلك الأسر.
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