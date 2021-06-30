التموين: توجيهات بتوفير سلع تموينية بمواصفات جيدة للمواطن

جدة - نرمين السيد - قال اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، إن شركتى الجملة "العامة - المصرية"، قامتا بضخ كل احتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع من يوم السابع والعشرين من الشهر الماضى.





وأشار حسنين، فى بيان صحفى، إلى أن مخازن الجملة تعمل يومياً حتى فى أيام الإجازات الرسمية، مضيفاً أن توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، هى توفير سلع جيدة للمواطنين على بطاقة الدعم.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تصرف السلع التموينية لأكثر من 38 ألف منفذ تتنوع ما بين بقالى التموين ومنافذ جمعيتى، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية التى يصل عددها الى 1.300 مجمع استهلاكى شهرياً، مشيرا الى أن السلع التموينية التى تضخ هى 28 سلعة تتنوع ما بين الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، والدقيق ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع الأخرى.

هذا ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين، بتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع التموينية، للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه والتأكد من جودة السلع الموزعة على المواطنين من حيث الجودة والصلاحية.

وشدد على ضرورة التأكد من صرف كل السلع بكميات كبيرة بمخازن الجملة التى يصل عددها الى 1.500 مخزن المنتشرة بمحافظات الجمهورية، مطالبا الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الزيت التموينى مناصفة للعبوتين الـ 800 ملى جرام وكذلك العبوة الـ واحد لتر حتى يختار المواطن منها حسب احتياجاته المنزلية.

وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بالتقدم بشكوى حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف السلع المقررة على بطاقة الدعم على أرقام منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 أو رقم الواتس اب 01577779999 أو على رقم 19588 والخاصين بجهاز حماية المستهلك.