نرمين ميشيل: ثورة يونيو حكاية وطن سطر حروفه من ذهب بقيادة رئيس عظيم

جدة - نرمين السيد - قالت نرمين ميشيل، أمين التواصل المجتمعى المركزية بحزب الحرية المصرى، إن الرئيس السيسى نفذ على مدار 7 سنوات استراتيجية تقوم على تثبيت أركان الدولة فى اتجاهات مختلفة، خارجيًا وداخليًا، مشيرة إلى أن ذكرى ثورة 30 يونيو رسمت مستقبلا أفضل لأبناء مصر، من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمى وحوار بنّاء.





وأوضحت نرمين ميشيل فى بيان اليوم: "تمر علينا اليوم ذكرى 30 يونيو التى استرد الشعب المصرى فى تلك الذكرى العظيمة حقوقه السياسية والإنسانية، التى اغتصبتها جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى مدار 8 سنوات يحكى التاريخ عن حكاية وطن أثبت للعالم كله أنه على قدر عالٍ من المسؤولية، رغم كل التحديات والصعاب الذى عاشها هذا الوطن العظيم وشعبه العريق".

وأوضحت ميشيل أن الرئيس السيسى نفذ على مدار 7 سنوات، استراتيجية تقوم على تثبيت أركان الدولة فى اتجاهات مختلفة، خارجيًا وداخليًا، فقد حان الوقت لكى نعلن بكل فخر أن الرئيس استعاد دور مصر فى إفريقيا والمنطقة والعالم كله، فقد صرح من قبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بأن الشراكة مع مصر أكثر أهمية من أى وقت مضى.

وتابعت: "ومن جانب آخر فقد أثبتت الدولة المصرية على أرض الواقع أنها على قدر عال من المسؤولية تجاه القضية الفلسطينية، وهذا كان واضحاً منذ بداية أزمة الشيخ جراح بفلسطين، التى راح ضحيتها أطفال ونساء وشيوخ ولن ننسى القضية الليبية التى تدعمها الدولة المصرية بكل قوتها والكثير والكثير من المواقف التى تعلن بها مصر بأنها الدولة الأم للمنطقة العربية والافريقية".

وأضافت أمين التواصل المجتمعى المركزية بحزب الحرية المصرى: "لن ننسى منتدى شباب العالم الذى تنظمه الدولة المصرية بمدينة السلام شرم الشيخ، ملتقى يتيح الفرصة للشباب من مختلف الجنسيات التعرف على الثقافات المختلفة والتحاور فى العديد من القضايا الدولية وخلق قنوات لتبادل الآراء والثقافات وبعد مشاركة عدد كبير من الشباب الذين يمثلون كافة الشرائح من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب"، مؤكدة أن هذا الحدث الدولى كان الفريد من نوعه بعد تولى الرئيس السيسى.

وقدمت نرمين ميشيل كل الشكر والتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على كل الإنجازات التى قدمها للدولة المصرية على مدار 8 سنوات، بداية من ثورة 30 يوليو، حيث سوف يذكر التاريخ حكاية وطن بنى نفسه برئاسة قائد عظيم وأب لكل المصريين بالداخل والخارج.