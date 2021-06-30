قطع المياه 8 ساعات مساء الجمعة عن بعض مناطق الجيزة 

أعلنت محافظة الجيزة قطع الـمـيـاه عن مناطق (مساكن ضباط الرماية والشباب – حدائق الأهرام وضعفها بمنطقتي فيصل والهرم) لـمـدة ٨ سـاعـات وذلك إعـتـبـارًا مـن الساعة ١٠ مساء يوم الجمعة الموافق ٢/٧/ ٢٠٢١ حتى الساعة ٦ من صباح اليوم التالى السبت الموافق٣/٧/٢٠٢١.

وأرجعت شركة المياه سبب الانقطاع إلى تحويل مسار خط قطر ١٢٠٠ مم من خط طرد بولي ايثلين عالي الكثافة (hdpe) بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي لأعمال تطوير الطريق المحيط بالمتحف المصرى.

ومن ناحيته، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب ورئيس حي الهرم بسرعة إنهاء الأعمال والالتزام الكامل بالمواعيد المحددة دون تجاوزها.

وأهابت المحافظة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.

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