وزيرة التضامن في ذكرى 30 يونيو: نقطة تحول تاريخية نحو مصر الجديدة  

هنأت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري بذكرى ثورة يونيو.

وقالت وزيرة التضامن عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن وزارة التضامن وجميع العاملين نتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وللجيش المصري العظيم وللشعب المصري الصامد بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونية المجيدة والتي ستظل نقطة تحول تاريخية نحو حقبة جديدة لمصر الحبيبة الأبية القوية لتنهض أكثر وأكثر بسواعد أبنائها وبشراكة جميع مؤسساتها عازمون على البناء والاستثمار والتنمية وتوفير حياة كريمة لكل مصري ولكل مصرية".

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