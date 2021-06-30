شديد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة  



كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة بداية من غدا الخميس وحتى السبت المقبل.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد،حار على السواحل الشمالية، ويكون معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ولطيف السواحل الشمالية.

وتوقعت الأرصاد أن يكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، غدا،في القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى28، وعلى شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 26، وعلى جنوب الصعيد44 للعظمى والصغرى 27.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، الجمعة المقبل، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد،وحار على السواحل الشمالية، ويكون معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى جنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية.

وأوضحت الأرصاد انه هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 25، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى28، وعلى شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26، وعلى جنوب الصعيد44 للعظمى والصغرى 27.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، السبت المقبل، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد،وحار على السواحل الشمالية، ويكون معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى جنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية.

وأوضحت الأرصاد انه هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 25، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى28، وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى والصغرى 26، وعلى جنوب الصعيد45 للعظمى والصغرى 27.