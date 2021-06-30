تركي أل الشيخ علي صفحة الفيس بوك: بدء تصوير أول مسلسل من تأليفي يحمل اسم الثمانية"

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية علي صفحته الشخصية علي الفيس بوك تهنئة لفريق العمل في أول مسلسل من تأليفه يحمل اسم ( الثمانية)، وكتب يقول " حيث إن اليوم هو أول يوم تصوير في المسلسل وبدأت الفكرة عندما انتهيت من تأليف قصة الثمانية، و قررت إن احولها إلي مسلسل يعرض علي الشاشة، ومن هنا بدأت في اختيار العناصر التي تساعدني في إخراج هذا العمل إلي النور.

وأضاف تركي أل الشيخ "وقع اختياري علي المخرج القدير احمد مدحت بعد أن شاهدت له عدة أعمال وكنت في أمريكا بولاية نيويورك وطلبته للحضور ليجلس معي لمناقشة كيفية إخراج العمل إلي النور.

وبدأنا في اختيار العناصر ووقع اختياري علي النجوم اسر ياسين ، خالد الصاوي، هشام سليم ، غادة عادل ، محمود البزاوي ، ريم مصطفي ، محمود علاء ( جامايكا) ومنذر رياحنه ، مصطفي البنا وعدد كبير من النجوم العرب والعالميين.

كما تم الاستعانة بمهندس الديكور الفنان القدير محمد عطية، ومصممة الملابس الرائعة مني التونسي، في اطار دعمي لأبناء بلدي استعنت بالممثل السعودي خالد صقر للقيام بأحد الادوار الهامة، وبالممثل وضاح سوار من البحرين الشقيقة، وحتي نستطيع إن نواكب التطور الرهيب في صناعة المسلسلات قررت إن اعتمد علي عناصر أجنبية تعد الأفضل في مجالها للوصول إلي مستوي عالي من التقنية، فاستعنت بمدير التصوير العالمي( Tómas Örn Tómasson ) الذي عمل في اعمال كبيرة مثل فيلمي Pacific Rim و Arctic، كما استعنت بمهندس الصوت Bill Dinnelly الذي عمل في اعمال مثل فيلميGodzila , Aquaman. وأيضا شركة عالمية من أكبر الشركات في مجال الجرافيكس و الخدع و غيرهم من عناصر تنفيذ المعارك و التفجيرات وبخبراء في المكير والمكياج .