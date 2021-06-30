شاهد قاعدة "3 يوليو" البحرية بمنطقة جرجوب

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو عن قاعدة 3 يوليو العسكرية البحرية بمنطقة جرجوب، والتى ينفذ فيها المناورة قادر ٢٠٢١، وتعد القاعدة نقطة انطلاق لحماية مقدرات الأمة المصرية.

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