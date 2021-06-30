بأجهزة المجسات الحديثة.. تحديد مكان طفل على قيد الحياة أسفل أنقاض عقار الدخيلة المنهار

نجحت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية في العثور علي مكان طفل مازال على قيد الحياه أسفل عقار الدخيلة المنهار من خلال أجهزة المجسات الحديثة وتواصل البحث ورفع الأنقاض بالمعدات الخفيفة لصعوبة دخول المعدات الثقيلة والأوناش لوجود العقار فى حارة صغيرة.

وقد تم استخراج جثمان سيدة مسنة من أسفل عقار الدخيلة بالإسكندرية، وبلغ إجمالى المصابين 5 ومازال البحث جارى عن 4 أشخاص، وقد وصل فريق من نيابة الدخيلة بالإسكندرية فى مكان عقار الدخيلة المنهار لمعاينة الحادث، كما وصل مدير أمن الإسكندرية وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمتابعة انهيار العقار.

وكانت قد انتتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية طفلة على قيد الحياة من أسفل عقار الدخيلة المنهار غرب الإسكندرية، ومازال جارى البحث عن باقى الضحايا.

الجدير بالذكر أن العقار المكون من 3 طوابق قد انهار بمنطقة الدخيلة الجبلية بحي العجمي غرب الإسكندرية، وأسفر الانهيار عن 4 أشخاص بجروح وكسور، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

وتوجه رئيس الحي بصحبة قوات الدفاع المدني وقسم شرطة الدخيلة وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وتبين سقوط عقار بشارع البرسيم بالدخيلة الجبلية، ووجود مصابين وسكان تحت الأنقاض، وتقوم قوات الدفاع المدني بعمليات البحث والإنقاذ وتمكنت من انتشال طفله حيه من تحت الأنقاض.