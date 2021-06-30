- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع تفاصيل خبر سداد المخالفات المرورية عن طريق النت بأسهل طريقة ب5 خطوات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - سداد المخالفات المرورية عن طريق النت ، هو ما سنعرضه لك عبر هذه المقالة، المقدمة لكم عبر موقع مصر فايف الإخباري، حيث دائما ما يتساءل، أصحاب السيارات عن طرق الاستعلام عن مخالفات السيارات، وعن طريقة دفع قيمة الغرامات عبر الإنترنت، دون الاضطرار للذهاب للمصالح الحكومية. ويتم ذلك عبر البوابة الإلكترونية للمرور، تلك المخصصة من قبل وزارة الداخلية; فلا يخفى على أحد، أن الدولة المصرية، ووزارتها، قد اتجهت منذ فترة، إلى تقديم الكثير من الخدمات، عبر الإنترنت، وذلك تسهيلا للمواطنين، وللحفاظ على وقتهم، فأصبح بإمكان المواطنين، إنهاء تعاملاتهم، ومصالحهم الحكومية، من منازلهم، عبر بعض النقرات. فأليكم كيفية دفع قيمة المخالفات المرورية، ببعض الخطوات من منزلك.
قيمة الغرامات المرورية:
جاءت قيمة المخالفات المرورية، بعد تعديلات القوانين المصرية، كالاتي:
- التعدي على رجال المرور: (300_1500) جنيه مصري.
- ترك المركبة، بما يسبب تعطل بالمرور: (200 حتى 2000).
- عدم الالتزام بإرشادات رجال المرور: (500_1000).
- 300 جنيه، عند عدم توافر طفاية للحرائق بالمركبة.
- أما في حالة، انبعاث رائحة كريهة من السيارة: (500_1500).
- التسبب في شلل في الحركة المرورية: (500_1500) جنيه مصري.
- عدم مساعدة مصابي الطرق: 1000 جنيه.
- عدم استخدام اللوحات المعدنية: (من 300 حتى 1500 جنيه).
- التحرك بسيارة لا تحوي فرامل: (من 300 جنيه حتى 1500 جنيه).
- التهرب من مساعدة ضباط المرور، في إرشادهم عن أي سيارة: من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.
- التلاعب، واستخراج رخصة قيادة ،بدلا من تلك التي تم إلغاءها: من 1000 إلى 3000 جنيه.
- استخدام أجهزة تتداخل مع الرادار (1500حتى 3000 جنيه).
سداد المخالفات المرورية عن طريق النت خطوات:
- قم بالدخول لبوابة المرور المصرية الرسمية، وقم باختيار أيقونة الدفع.
- ستجد أمامك خياران أما الدفع الإلكتروني (عن طريق الفيزا)، أو الدفع عند الاستلام، يمكنك اختيار الأنسب فيما بينهم لك.
- بعد اختيارك لوسيلة الدفع الأنسب لك، ستجد أيقونتان بأنواع المخالفات (مخالفات سيارات، أم مخالفات رخص القيادة)، قم باختيار مخالفتك التي تنوي سدادها.
- الآن، قم بتعبئة البيانات الخاصة بالرخصة، أو المركبة، ثم أنقر على إظهار المخالفات، والآن أنقر على سداد.
- الآن، عليك إدخال رقم الفيزا خاصتك، إن كنت ستستخدم الفيزا، أو انتظر حتى يصلك مندوب يحمل إيصال دفعك للمخالفات، ويستلم منك المبلغ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سداد المخالفات المرورية عن طريق النت بأسهل طريقة ب5 خطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.