انت الان تتابع تفاصيل خبر سداد المخالفات المرورية عن طريق النت بأسهل طريقة ب5 خطوات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - سداد المخالفات المرورية عن طريق النت ، هو ما سنعرضه لك عبر هذه المقالة، المقدمة لكم عبر موقع مصر فايف الإخباري، حيث دائما ما يتساءل، أصحاب السيارات عن طرق الاستعلام عن مخالفات السيارات، وعن طريقة دفع قيمة الغرامات عبر الإنترنت، دون الاضطرار للذهاب للمصالح الحكومية. ويتم ذلك عبر البوابة الإلكترونية للمرور، تلك المخصصة من قبل وزارة الداخلية; فلا يخفى على أحد، أن الدولة المصرية، ووزارتها، قد اتجهت منذ فترة، إلى تقديم الكثير من الخدمات، عبر الإنترنت، وذلك تسهيلا للمواطنين، وللحفاظ على وقتهم، فأصبح بإمكان المواطنين، إنهاء تعاملاتهم، ومصالحهم الحكومية، من منازلهم، عبر بعض النقرات. فأليكم كيفية دفع قيمة المخالفات المرورية، ببعض الخطوات من منزلك.

قيمة الغرامات المرورية:

جاءت قيمة المخالفات المرورية، بعد تعديلات القوانين المصرية، كالاتي:

التعدي على رجال المرور: (300_1500) جنيه مصري. ترك المركبة، بما يسبب تعطل بالمرور: (200 حتى 2000). عدم الالتزام بإرشادات رجال المرور: (500_1000). 300 جنيه، عند عدم توافر طفاية للحرائق بالمركبة. أما في حالة، انبعاث رائحة كريهة من السيارة: (500_1500). التسبب في شلل في الحركة المرورية: (500_1500) جنيه مصري. عدم مساعدة مصابي الطرق: 1000 جنيه. عدم استخدام اللوحات المعدنية: (من 300 حتى 1500 جنيه). التحرك بسيارة لا تحوي فرامل: (من 300 جنيه حتى 1500 جنيه). التهرب من مساعدة ضباط المرور، في إرشادهم عن أي سيارة: من 500 جنيه إلى 1000 جنيه. التلاعب، واستخراج رخصة قيادة ،بدلا من تلك التي تم إلغاءها: من 1000 إلى 3000 جنيه. استخدام أجهزة تتداخل مع الرادار (1500حتى 3000 جنيه).

سداد المخالفات المرورية عن طريق النت خطوات: