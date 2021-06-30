تريزيجيه: «أرنولد ليس من تسبب في إصابتي»

أكد محمود تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني الأول ولاعب الفريق الإنجليزي أستون فيلا، أن ألكسندر أرنولد لاعب فريق ليفربول، ليس هو من تسبب له بالإصابة، بالرباط الصليبي والتي ابعدته عن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم، ويرصد دوت الخليج تعليق تريزيجية حولة إصابة.

كشف تريزيجيه عن حقيقة تسبب ألكسندر أرنولد حول إصابته في الرباط الصليبي في لقاء أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء الدور الثاني، وعدم تواصل أرنولد معه بعد الإصابة.

غاب الدولي المصري محمود تريزيجيه عن صفوف فريق حتى نهاية الموسم المنصرم، بسبب الرباط الصليبي، وغيابه عن صفوف المنتخب الوطني في أولى تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

محمود تريزيجيه

ووجه تريزيجيه الشكر للجهاز الطبي في منتخب مصر وكذلك رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، موضحا أنه وجد اهتماما كبيرا من مسئولي المنتخب واتحاد الكرة لمتابعة حالته الصحية.

قدم محمود تريزيجيه مستويات مميزة مع منتخب مصر، رغم الخروج المبكر وبالتحديد من دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الافريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين، حيث كان من بين اللاعبين القلائل الذين تمت الإشادة بهم.

تريزيجيه مع أستون فيلا

خلال الموسم الحالي مع نادي أستون فيلا استطاع محمود تريزيجيه المشاركة في 21 مباراة بينها 12 أساسيا وغاب عن الباقي بسبب إصابة الخلفية في بداية الموسم بمتوسط دقائق بلغت 56 في المواجهة الواحدة، استطاع خلالها تسجيل هدفين، وصنع هدفاً آخر.

موقف أستون فيلا في الدوري

انهي استون فيلا موسم 2020 / 2021، في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة من أصل 38 مباراةن حقق من خلالها الفريق 16 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 7 مباريات، وخفق في تحقيق الفوز في 15 مباراة، وإستطاع أن يسجل من خلالها 55 هدف، في حين تلقت شباكة 46 هدف في الموسم المنصرم.