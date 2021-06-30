/638257/محمد-اسماعيل-يطالب-بتيسير-استخراج-الوثائق-من-السفارات-المصرية-و-الاتجاة-إلى-التقديم-و-الدفع-الالكتروني

ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن شكوى آلاف المصريين بسبب تأخر إجراءات تسليم الوثائق في السفارات المصرية المختلفة.

دوت الخليج يرصد مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد اسماعيل بشأن تأخر استخراج وثائق المصريين بالخارج

جوزات السفر

وأشار النائب محمد اسماعيل ، عضو مجلس النواب ، شكاوي الالاف من المصريين بسبب تأخر الاجراءات الخاصة فى استخراج جوزارت السفر مما يضرهم لدفع غرامات، وصلت إلى 450 جنية فى دولة الامارات العربية المتحدة ، يوميا بسبب تأخر استلام الوثائق الخاصة بهم ، والتي تصل لحوالي 4 شهور.

التحول الرقمي

وأضاف النائب محمد اسماعيل ،عضو مجلس النواب،أن مصر تتجه لرؤية مصر 2030 والتحول الرقمي فى ظل الاعلان عن الجمهورية الجديدة والانتقال للعاصمة الجديدة، انه لابد من تغير اسس اصدار الجوزارت لتلائم هذا التحول الرقمي ، مما يسهيل حصول المواطن على الاجراءات الخاصة به، مثمنا دور المصريين بالخارج كدعائم للأقتصاد الوطني.

وطالب النائب محمد اسماعيل،عضو مجلس النواب، بوضع حلول جذرية فيما يخص هذا الشأن، وتيسير استخراج الوثائق والمستندات من السفارات والقنصليات المصرية حول العالم و الاتجاة إلى طرق التقديم و الدفع ألكترونيا.