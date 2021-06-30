/638258/لاليجا-تختارعضو-مجلس-إدارة-الأهلي-لتدريس-ماچيستيرMBA

اختارت "لاليجا " رابطة الدوري الاسباني محمد سراج عضو مجلس إدارة الأهلي للإنضمام إلي تدريس ماجيستير MBA، وهو المحاضر الوحيد في إفريقيا الذي يشارك في البرنامج ذلك للتدريس للمشاركين في الدورة التي تنطلق في العاصمة الاسبانية مدريد، والتي من المقرر إقامتها في شهر نوفمبر المقبل.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل اليوم:

وذلك للمساهمة مع زملائه لزيادة الأشخاص المؤهلين، والمتنوعين دولياً، في صناعة كرة القدم.

وقال محمد الجرحي:”يسعدني الإنضمام إلي ماجيستير إداراة الأعمال في"لاليجا "، وأن اكون جزءاً من هذه المرحلة الرائعة التي يحاط بها أفضل المحترفين في عالم كرة القدم، والفضل في إختياري يعود إلي النادي الأهلي، في المقام الاول مجلس أداراة النادي برئاسة محمود الخطيب، والذي اتوجه له بشكل خاص”.

يركز برنامج رابطة الدوري الإسباني “ماجستير إدارة الأعمال لاليجا على إعداد الأشخاص الذين يرغبون في قيادة التغيير في صناعة الرياضة والترفيه، من خلال مشاركة كبار المتخصصين في هذا المجال.

والاستناد إلى دراسات الحالة من “لاليجا” وأنديتها الـ42 في دوري الدرجتين الأولى والثانية، وكذلك من الألعاب الرياضية الأخرى وأصحاب المصلحة في مجالات الترفيه والتكنولوجيا والبيئة الرقمية، باستخدام منهجيات متطورة مباشرة مع تقنيات التشغيل الخاصة وآلياتها الفعالة.

ويتضمن برنامج التدريب الداخلي مجموعة من المميزات للمشاركين، من بينها الرحلات الميدانية الدولية إلى نيويورك وميامي، إلى جانب جلسات عملية مع مديرين من أفضل الأندية والمنظمات في جميع أنحاء العالم، مثل النادي الأهلي في منطقة الشرق الأوسط، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإيطالي، والدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.

وخلال الدورة، سيتم إجراء دراسة حالة عن النادي الأهلي، بعنوان: من الريادة الإقليمية إلى المكانة الدولية رحلة نادي القرن الإفريقي مع أكبر قاعدة جماهيرية.

وقال جوزيه مويا، مدير في مدرسة “لاليجا” للأعمال شراكتنا مع النادي الأهلي تهدف إلى تقديم عقليات جديدة لعالم كرة القدم، حيث إن هدفنا في هذا البرنامج هو المساعدة في إضفاء الطابع الاحترافي على صناعة الرياضة على مستوى العالم، والمساعدة في جذب مواهب محترفي اليوم والغد، في مدرسة “لاليجا” للأعمال.

كلما زاد عدد الأشخاص المؤهلين دوليا والمتنوعين الذين يعملون في هذه الصناعة، كانت كرة القدم في جاهزية أفضل للنمو.

يحتوي البرنامج على 6 وحدات كاملة للدراسة، مع مراعاة الإدارة في صناعة الرياضة، والتسويق الجديد، والانتشار الرقمي والتكنولوجي، ووسائل الإعلام والترفيه، والأحداث الرياضية الكبرى، والابتكار وريادة الأعمال، في حين أن كل دورة مبنية على القيم والأهداف نفسها، فإن المتحدثين متنوعون، وسيتعلم الطلاب من خبراء معينين لكل بلد، بالإضافة إلى 20 ساعة من التدريس من معلمي.