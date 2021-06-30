رئيس شباب النواب: 30 يونيو استعادت لمصر مكانتها دوليا  بفضل قيادتها  الحكيمة 

/638259/رييس-شباب-النواب-30-يونيو-استعادت-لمصر-مكانتها-دوليا- بفضل-قيادتها- الحكيمة

قال النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، ان ثورة ٣٠يونيو التي خرج فيها المصريين بالملايين ، بكل طوائفهم ، ساهمت في عودة مصر للمصريين جميعا مهنئا الرئيس السيسي والشعب المصري بذكري الثورة المجيدة .

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب محمود حسين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يوينو 2013

ذكرى ثورة 30يونيو 2013

وأكد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب ، أن جيش مصر العظيم كان على عهده ووعده وقائد عظيم ، إستمع لصوت الشعب لينفذ ارادة المصريين ليبد أ عهدا جديدا من البناء والإصلاح والتنمية مشيدا بما حققته الثورة من مبادرات ساهمت الي توفير حياة كريمة للمواطنين ، مثل مبادرات 100 مليون صحة ، والأنفاق أسفل قناة السويس، والتطور في كافة المجالات السياحية والشبابية والرياضية والتعليمية، وتطوير القري وحياة كريمة .

وأشار النائب محمود حسين الي أن الثورة حققت العديد من النتائج ، الهامة منها عودة مصر لصدارة المشهد العالمي من خلال وجود علاقات دوليه على أعلى المستويات ، وكذلك عودة هيبة الدولة المصرية بين كل دول العالم.

ثورة 30 يونيو 2013

وتابع :" كل ما حققته الثورة بفضل قيادة وطنية حكيمة وسواعد مصرية قوية، وأمن وأمان من درعا الوطن القوات المسلحة العظيمة وجهاز الشرطة، لتخرج لنا الجمهورية الجديدة في أبهى صورة بطلوع عام 2021 ومازالت مصر تسير نحو الأفضل مع فجر كل يوم .