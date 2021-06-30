رئيس شباب النواب: 30 يونيو استعادت لمصر مكانتها دوليا  بفضل قيادتها  الحكيمة 

/638259/رييس-شباب-النواب-30-يونيو-استعادت-لمصر-مكانتها-دوليا- بفضل-قيادتها- الحكيمة
قال النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، ان ثورة ٣٠يونيو التي خرج فيها المصريين بالملايين ، بكل طوائفهم ، ساهمت في عودة مصر للمصريين جميعا مهنئا الرئيس السيسي والشعب المصري بذكري الثورة المجيدة .
دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب محمود حسين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يوينو 2013
ذكرى ثورة 30يونيو 2013
وأكد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب ، أن جيش مصر العظيم كان على عهده ووعده وقائد عظيم ، إستمع لصوت الشعب لينفذ ارادة المصريين ليبد أ عهدا جديدا من البناء والإصلاح والتنمية مشيدا بما حققته الثورة من مبادرات ساهمت الي توفير حياة كريمة للمواطنين ، مثل مبادرات 100 مليون صحة ، والأنفاق أسفل قناة السويس، والتطور في كافة المجالات السياحية والشبابية والرياضية والتعليمية، وتطوير القري وحياة كريمة .
وأشار النائب محمود حسين الي أن الثورة حققت العديد من النتائج ، الهامة منها عودة مصر لصدارة المشهد العالمي من خلال وجود علاقات دوليه على أعلى المستويات ، وكذلك عودة هيبة الدولة المصرية بين كل دول العالم.
ثورة 30 يونيو 2013
وتابع :" كل ما حققته الثورة بفضل قيادة وطنية حكيمة وسواعد مصرية قوية، وأمن وأمان من درعا الوطن القوات المسلحة العظيمة وجهاز الشرطة، لتخرج لنا الجمهورية الجديدة في أبهى صورة بطلوع عام 2021 ومازالت مصر تسير نحو الأفضل مع فجر كل يوم .
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