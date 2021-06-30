/638260/تعرف-على-معلقين-ربع-نهائي-يورو-2020-ومواعيد-المباريات

انتهى الدور ثمن النهائي من بطولة "يورو 2020"، مساء أمس الثلاثاء، وشهد هذا الدور العديد من المفأجات والتي تمثلت في خروج منتخب فرنسا على يد سويسرا، بالإضافة إلى خروج منتخب هولندا عل يد منتخب التشيك.

معلقين دور الـ 8 من بطولة يورو 2020

1- خليل البلوشي معلقا على مباراة منتخب إسبانيا ومنتخب سويسرا.

2- حفيظ دراجي معلقا على مواجهة منتخب بلجيكا ومنتخب إيطاليا.

3- أحمد البلوشي معلقا على مباراة منتخب التشيك ومنتخب الدنمارك.

4- حسن العيدروس معلقا على مواجهة منتخب إنجلترا ومنتخب أوكرانيا.

مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة اليورو 2020

1- تقام المباراة الأولى بين منتخب سويسرا ومنتخب إسبانيا في كريستوفسكي في روسيا، يوم 2 يوليو في تمام الساعة السادسة مساء.

2- تقام المباراة الثانية بين منتخب بلجيكا ومنتخب إيطاليا في ملعب أليانز أرينا في ألمانيا، يوم 2 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء.

3- تقام المباراة الثالثة بين منتخب التشيك ومنتخب الدنمارك في باكو في أذربيجان، يوم 3 يوليو في تمام الساعة السادسة مساء.

4- تقام المباراة الرابعة بين منتخب أوكرانيا ومنتخب إنجلترا في الأولمبيكو في روما بإيطاليا، يوم 3 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء. تمكن منتخب سويسرا من التغلب على منتخب فرنسا في مباراة مثير انتهت بنتيجة 3/3، ثم حسم منتخب سويسرا المباراة في ركلات الترجيح، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من البطولة، وتأهل إلى الدور ربع النهائية أمام منتخب إسبانيا.

منافسات دور الـ 16 من بطولة يورو 2020

نجح منتخب بلجيكا من التغلب على منتخب البرتغال في دور ثمن النهائي من البطولة، وانتهت المباراة بنتيجة هدف دون رد، وتأهل إلى الدور ربع النهائية أمام منتخب إيطاليا.

استطاع منتخب التشيك التغلب على منتخب هولندا في دور ثمن النهائي من البطولة، وانتهت المباراة بنتيجة هدفين دون رد، وتأهل إلى الدور ربع النهائية أمام منتخب الدنمارك.

تغلب منتخب أوكرانيا على منتخب السويد في دور ثمن النهائي من البطولة، وانتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف، وتأهل إلى الدور ربع النهائية أمام منتخب.