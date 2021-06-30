والدة طفل مصاب بضمور العضلات تبكى من الفرحة: مع قرار الرئيس اتولدنا من جديد

جدة - نرمين السيد - وجهت إسلام عز، والدة الطفل فهد مريض ضمور العضلات، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد إعلان تكفل الدولة بعلاج ابنها، قائلة: "اليوم اتولدنا من جديد بعد تكفل الدولة بعلاج ابنى من مرض الضمور العضلى وبشكر الرئيس السيسى على تلك الخطوة".





وأضافت والدة الطفل "فهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "أشكر الرئيس السيسى الأب، أشكره جزيل الشكر بعد رسالته اليوم فهو جعلنا نعيش من جديد". وتابعت: ضمور العضل الشوكى دمر المناعة، وابنى عمره عامان و10 شهور، وعلمت بإصابته بضمور عضلى بعد بلوغه 6 أشهر والدكتورة قالت إن علاج هذا المرض غير موجود وعلاجه مرتفع للغاية فى دول عربية ونحن حالنا على قدنا وسعر الحقنة الخاصة بعلاج المرض تقريبا 35 مليون جنيه. واختتمت باكية: "الدكتورة قالت لى حاولى تستودعيه عند ربنا ولكن النهاردة أنا اتولدت من جديد".

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