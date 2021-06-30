إطلاق اسم الممرضة ولاء جمعة على قسم الحضانات بالمجمع الطبى بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على إطلاق اسم الممرضة "ولاء محمد جمعة"، والتى وافتها المنية هى وابنتها إثر حادث سير أليم، على قسم حضانات الأطفال بالمجمع الطبى فى الإسماعيلية، إضافة إلى صرف المزايا المالية المتعلقة بمثل هذه الحالات لأسرتها، وذلك طبقًا للائحة الهيئة العامة للرعاية الصحية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذى عقد اليوم، بمقر رئاسة الهيئة، بمدينة نصر، وترأسه الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، وبحضور الدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة. حضر الاجتماع الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، والدكتورة كوثر محمود، رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدنى من الخبراء فى مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادى لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.

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