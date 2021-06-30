بدأنا بـ50 عضوا.. محمود بدر يكشف تفاصيل بدايات حركة تمرد

جدة - نرمين السيد - قال محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحد مؤسسى حركة تمرد، إن فكرة الحملة قامت على غضب الشعب المصرى من الجماعة الإرهابية، وعليه كنا نتناقش بشأن حملة لسحب الثقة من محمد مرسى، أسوة بحملة توقيعات الزعيم سعد زغلول، ودوما المصريون كانوا مؤيدين للتوقيعات.





جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب، تحت عنوان "سنوات على ثورة 30 يونيو". وتابع: جاءت الفكرة وتبلورت بجمع توقيعات عكسية تحت عنوان "لا نريد مرسى رئيسا"، وقمنا بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، وسط تحمس شبابى داخل الحملة، ومن ثم بدأنا بمجموعات شخصية لـ50 فردا ويوم 1 مايو كان أول نزول فعلى مع مظاهرات احتجاجية ضد الإخوان، ووزعنا استماراتنا".

وأضاف بدر: عدنا بـ10 آلاف توقيع، برقم البطاقة، وهذا دليل على الملل من جماعة الإخوان المسلمين، ثم بدأت المصادمات بعد انتشار الحملة واعتدى مجموعة من شباب الإخوان على شبابنا. وانتقد بدر اعتداءات مليشيات الإخوان على التظاهرات أثناء حكمهم.

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