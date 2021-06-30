فيديو.. شردى: الرئيس السيسى يستدعى كل قوة المصريين لتحريك التنمية

جدة - نرمين السيد - استعرض الإعلامى محمد مصطفى شردى مساء اليوم الأربعاء، فى برنامج "الحياة اليوم"، على فضائية الحياة، أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الاحتفال الثامن بثورة 30 يونيو.





وقال شردى، إن الرئيس السيسى يستدعى كل قوة مصر من أجل تحريك التنمية بقوة وسرعة، داعيا المواطنين إلى النظر لما وصلت إليه مصر فى 8 سنوات، مشددا على أن ما حدث هو إعجاز.

وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى اتخذت قرارات لم يكن يجرؤ عليها أحد من قبل، مبينا أن القرار الجرىء بحاجة إلى شعب وراء قائد لينفذ بشكل جرىء ويحقق التنمية المنشودة.

وتابع: "لأول مرة تشوف منظومة تتحرك بهذه السرعة، والرئيس لما تحدث عن المهندس والمدنيين بجانب الجيش فى كل مكان عمل، لأن انت لأول مرة بتشوف جدول عمل فى كل تحرك وكل يوم تبلغنا انتو عملتوا إيه".

ويستضيف الإعلامى محمد مصطفى شردى مساء اليوم الأربعاء، فى برنامج "الحياة اليوم"على فضائية الحياة، الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، ورئيس قنوات dmc، والكاتب هانى لبيب رئيس تحرير موقع دوت الخليج، والخبير الأمنى العميد خالد عكاشة مدير عام المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.

يأتى ذلك بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، للحديث عن مكتسبات مصر من الثورة، وكيف تغيرت الخارطة السياسية والاقتصادية داخليا وخارجيا بفضل مجهودات القيادة السياسية خلال السنوات الماضية.

الحياة اليوم برنامج حوارى سياسى من أقوى البرامج السياسية على الساحة منذ 10 أعوام، ويقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، الثلاثاء والأربعاء والخميس، والإعلامية لبنى عسل، السبت والأحد والإثنين، ويرأس تحريره د.محمد رضا حبيب، ومدير التحرير حسن أحمد حسين.

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