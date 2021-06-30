والدة الطفل المصاب بضمور العضلات: قرار السيسى أحيا الأمل فى نفوسنا

جدة - نرمين السيد - قالت إسلام عز، والدة الطفل فهد مريض ضمور العضلات، إن الأطباء قالوا إن ابنها سيظل على تلك الحالة حتى وفاته بعد سن سنتين، إلا أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، أحيا الأمل فى نفوسنا.





وأضافت إسلام خلال مداخلة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى مساء اليوم الأربعاء، فى برنامج "الحياة اليوم" على فضائية الحياة، إن مرض الضمور العضلى يصل بالطفل إلى عدم القدرة على التنفس أو الأكل، حيث أنه يتم إطعام الطفل بالسرنجة، مشيرة إلى أن الأطباء قالوا إن العلاج غير متوفر فى مصر ومن المستحيل توافره على نفقة الدولة. وتابعت: "مكنتش متوقعة إن الرئيس يستجيب لينا، لأن العلاج غالى جدا، وقرار الرئيس اليوم جعلنا نشعر بأننا ولدنا من جديد"، مطالبة المصريين بالتبرع لصالح مرضى الضمور العضلى عبر صندوق تحيا مصر.

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