هيئة الرعاية الصحية تقدم التهنئة للرئيس السيسى والمصريين فى ذكرى 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة ذكرى 30 يونيو، موجهًا خالص التحية والتقدير للرئيس السيسى القائد التاريخى للإصلاح الصحى فى مصر، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الداعم للتطور الصحى فى مصر، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهدها الكبير المبذول لتطوير المنظومة الصحية فى مصر وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لـ 100 مليون مصرى.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى برقم (40) لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذى عقد اليوم، بمقر رئاسة الهيئة، بمدينة نصر، بحضور الدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة.

وخلال الاجتماع تم استعراض خطة التشغيل الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، والمقرر إطلاقها رسميًا ، كما تطرق الإجتماع إلى عرض إنجازات مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية بمعرض ومؤتمر الصحة العربى (آراب هيلث) بدبى 2021، والتى شملت لقاءات الدكتور أحمد السبكى مع رؤساء مجلس إدارة هيئات الصحة بدبى وأبوظبى وكذلك ما وصلت إليه المباحثات بين وفد هيئة الرعاية الصحية المصرية ونظرائها سواء هيئة الصحة بدبى أو هيئة الصحة بإمارة أبو ظبى، والتى انتهت إلى تناول الخبرات بين الطرفين وتعزيز التشارك فى مجالات الخدمات الطبية المتميزة والصحة الإلكترونية والذكاء الاصطناعى والسياحة العلاجية والتدريب والتعليم الطبى المستمر وإدارة وتشغيل المنشآت الطبية بجودة عالمية، فضلًا عن آلية التنبؤ بالمؤشرات الصحية، فى إطار وضع الخطط الاستباقية للوقاية من الأمراض.

حضر الاجتماع كلًا من الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، والدكتورة كوثر محمود، رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدنى من الخبراء فى مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادى لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.