6 نصائح يومية لتعزيز الصحة النفسية| تعرف عليها  

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، انفوجراف توعوى، عن أهم 6 نصائح يومية لتعزيز صحة الإنسان النفسية

وجاءت تلك النصائح كالتالى:

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