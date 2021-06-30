بعد قليل.. عرض "قرار شعب" فيلم وثائقى يرصد ملحمة 30 يونيو.. فيديو

يعرض بعد قليل، الفيلم الوثائقى "قرار شعب"، والمقرر إذاعته على قنوات الشركة المتحدة للإعلام، والقناة الأولى للتلفزيون المصرى، والذى يضم لقطات مصورة لقيادات جماعة الإخوان وهتافات عناصر الجماعة الإرهابية ضد الدولة المصرية، واستخدام الأسلحة وأهدافهم الخبيثة لتدمير الدولة المصرية.

كما يرصد الفيلم الوثائقى، كيف استهدفت جماعة الإخوان الإرهابية، المساجد والكنائس، وإبراز خطاب 3 يوليو وقرارات الدعوة لإجراء اختبارات رئاسية مبكرة ونهاية حكم الإخوان.

وتمر اليوم الأربعاء، 8 سنوات على ثورة 30 يونيو، التي قرر الشعب المصرى فيها الخروج من قيود الإخوان، والتحرر من جماعة أرادت السيطرة على الدولة، وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها ولكن جاءت الثورة الفريدة في تاريخ مصر، وتصدى الملايين من الشعب المصرى لمن أرادوا سرقة وطنه، ليبزغ فجرا جديدا للوطن.

وفى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، خرج الملايين من كافة أبناء الشعب المصرى في مختلف المياديين والشوارع ليعبروا عن رفضهم للواقع الذى كانت تريده الجماعة الإرهابية وهو الواقع الذى يقوم على العنف والدم وسطر الشعب ملحمة وطنية فريدة، وعادت الروح للبلاد من جديد بعد عام صعب للغاية عاشه الشعب تحت حكم الجماعة الإرهابية.

8 سنوات مرت على وضع كلمة النهاية لكذب وتلفيق واستقطاب الجماعة الإرهابية، وأدرك المصريون الفتنة التي كانت تريد هذه الجماعة في نشرها، وتصدوا للخراب والتدمير.. 8 سنوات مرت على ذكرى تحرير مصر من أسوأ تنظيم واحتلال.. وحان الوقت للحديث عن القرار الذى حرر مصر من جماعة الإخوان.