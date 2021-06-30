مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى فى فيلم تسجيلى.. فيديو

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيلم عن مبادرة حياه كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير قرى الريف المصرى، وحيث تعمل المبادرة على 3 مراحل، تبدأ بـ52 مركزا على مستوى الجمهورية. وتشارك مؤسسات الدولة فى تطوير قرى الريف المصرى وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أعلن رصد مبلغ 200 مليار جنيه لتطوير قرى المرحلة الأولى من المبادرة.

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