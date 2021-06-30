دوت الخليج يقدم التهنئة للزميل نشأت حمدي لتولية مساعد رئيس تحرير روزاليوسف

/638265/تحيا-مصر-يقدم-التهنئة-للزميل-نشأت-حمدي-لتولية-مساعد-رئيس-تحرير-روزاليوسف

أعلن الكاتب الصحفي نشأت حمدي، عن ترقيته رسميًا كمساعد رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، مقدمًا الشكر والتقدير لرئيس التحرير الكاتب الصحفي أحمد باشا، ورئيس مجلس ادارة روزاليوسف الاستاذ ايمن فتحي.

دوت الخليج

تعيين نشأت حمدي مساعد رئيس تحرير روزاليوسف رسميا

ويعد الصحفى نشأت حمدي، من الكوادر الصحفية المميزة، التى أثبتت جدراتها خلال السنوات الماضية، خاصة فى الملفات المتعلقة بالشأن العام، مثل ملف التموين والتجارة وغيرها.

والكاتب الصحفى نشأت حمدي، من مواليد محافظة الشرقية، خريج كلية الآداب جامعة الزقايق، ويزخر ملفه الصحفي بالعديد من المواضيع الصحفية المميزة.

دوت الخليج يقدم التهنئة للزميل نشأت حمدي

ويقدم موقع دوت الخليج، وعلى رأسهم الكاتب الصحفى، عمرو الديب، والصحفى محمود فايدمدير تحرير موقع دوت الخليج ، متمنييًا له دوام التوفيق والنجاح فى مهمته الجديدة.