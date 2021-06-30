النائب محمد سلطان: تحمل الدولة تكاليف علاج الضمور العضلى يعكس أهتمام الرئيس بحقوق وصحة المواطنين

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دوت الخليج

محمد سلطان: تحمل الدولة تكاليف علاج الضمور العضلى يعكس أهتمام الرئيس بحقوق وصحة المواطنين

وقال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن حديث الرئيس السيسي، فيما يتعلق بتحمل الدولة التكاليف الخاصة بمرضى ضمور العضلات، إنما يعبر عن حس إنساني خالص، ويؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أهتمام الرئيس البالغ بملف حقوق الإنسان وصحة المواطنين على وجه التحديد.

محمد سلطان: الدولة المصرية تولى اهتمام بالغ بملف الصحة

وتابع عضو مجلس النواب، محمد سلطان، حديثه قائلًا:" الدولة المصرية تولى أهتمام بالغ بملف الصحة، وذلك بدءً بتفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تُعد ثورة هائلة على الأوضاع المتردية فى هذا الملف.

الرئيس السيسي يعلن تحمل الدولة تكاليف علاج الضمور العضلى

وثمن النائب محمد سلطان، الخطوة التى قامت بها الدولة المصرية فى إطار تسجيل أول علاج بالسوق المصري، وذلك لتصنيع دواء ضمور العضلات، مؤكدًا على عزم الدولة فى التخفيف على المصابين من هذا المرض ولا يتمكنوا من العلاج على نفقتهم.

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن خلال الاحتفالية التى أقيمت صباح اليوم، بمناسبة مبادرة حياة كريمة، أن الدولة ستتحمل تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة، والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل.

كما أشار الرئيس السيسي، إلى أن هذه المشكلة الإنسانية كانت محل اهتمام كبير من الدولة المصرية، بسبب المعاناة التي تتحملها الأسر لفقدان أطفالهم (مرضى الضمور العضلي)، وبالتالي تحركت الدولة ووقعت اتفاقا مع عدة شركات عالمية متخصصة لعلاج هذا المرض"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.